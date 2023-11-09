Соучастников убийства Дугиной могут приговорить на сроки до 6 лет тюрьмы

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Прокурор потребовал приговорить двух соучастников убийства журналистки Дарьи Дугиной к тюремному заключению за незаконный сбор персональных сведений. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что представитель гособвинения затребовал для экс-сотрудника МВД Ивана Рыбина шесть лет колонии, а для Даниила Чоудхури – два года. По его словам, мужчины предоставляли данные о машине и месте жительства Дугиной, которая погибла в результате покушения.

Соучастники преступления обвиняются по статье 137 УК РФ ("Незаконные сбор и распространение сведений о частной жизни лица"). Рыбина также обвиняют по части 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), отметил представитель прокуратуры.

Ранее столичный суд продлил арест Рыбину за сбор персональной информации о Дугиной. Сведения были использованы во время организации ее убийства.

В конце августа 2022 года Дугина погибла в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Как отмечали в ФСБ РФ, за убийством журналистки стояли спецслужбы Украины, а исполнителем преступления была уроженка Украины Наталья Вовк.

В ведомстве отмечали, что Вовк приехала в РФ 23 июля прошлого года вместе с дочерью и им удалось снять квартиру в доме, где жила Дугина. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью покинула Россию через Псковскую область и уехала в Эстонию.

Убийство Дугиной было организовано СБУ – СМИ