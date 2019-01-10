Госдума вступилась за школьников с домашней едой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В комитете Госдумы по образованию и науке не поддержали идею запретить школьникам приносить из дома еду в учебное заведение. Об этом заявил заместитель председателя комитета Борис Чернышов.

"В некоторых наших организациях общепита в школе – в школьных столовых – кормят так, что, поев единожды, есть не захочется никогда в принципе. Поэтому то, что приготовила бабушка или мама, для многих является спасением", – приводит слова Чернышова Агентство "Москва".

Он отметил, что многие имеют проблемы с желудком и пищеварением. Чернышов выразил мнение, что наоборот нужно разрешить школьникам приносить с собой еду из дома.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила, согласно которым школьникам могут запретить приносить с собой еду из дома.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с порталом Москва 24 отметила, что в инициативе есть рациональное зерно. По ее словам, детям нежелательно брать с собой скоропортящиеся продукты, которые должны храниться в холодильнике, например, белковые: мясо, творог, рыбу, молоко.