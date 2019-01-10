В Национальном родкомитете оценили возможный запрет школьникам приносить еду из дома

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Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила, согласно которым школьникам могут запретить приносить с собой еду из дома.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с порталом Москва 24 отметила, что в инициативе есть рациональное зерно. По ее словам, детям нежелательно брать с собой скоропортящиеся продукты, которые должны храниться в холодильнике, например, белковые: мясо, творог, рыбу, молоко. Однако школьники могут брать с собой то, что можно хранить в комнатной температуре – печенье, шоколад, хлебцы, фрукты или овощи, положив их в специальный контейнер, считает Волынец.

По ее мнению, главная задача педагогического состава – проконтролировать, чтобы ребенок помыл руки перед едой. "Особенно, если это ученик начальной школы, чтобы он не на ходу это все ел, а в столовой. И если сотрудники столовой будут участвовать в этом процессе и позволять детям есть ту еду, которую они принесли с собой, они со своей стороны могут тоже проконтролировать", – добавила председатель Национального родительского комитета.

Волынец подчеркнула, что главное – чувство меры и здравый смысл. По ее словам, ребенок может не есть школьную еду, потому что он аллергик, либо она ему не нравится по своим пищевым качествам. "Какие-то дети питаются едой, которую им дали с собой родители, потому что у семьи тяжелое материальное положение. Некоторые не могут даже выделить необходимую сумму на школьный обед и вынуждены таким образом находить выход из ситуации", – напомнила Волынец.

По ее мнению, если запретить приносить в школы всю домашнюю еду, это вызовет огромное недовольство со стороны родителей и детей и станет источником социального напряжения, которого "можно избежать, если вдумчиво подойти к существующей проблеме".

В сентябре депутаты Госдумы предложили запретить на законодательном уровне продажу вредной еды в учебных заведениях. В частности, госслужащие выступают против газировок, чипсов, шоколадных батончиков. В ассортименте школьных столовых должны быть соки, фрукты, овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир, считают в Госдуме.

Евгения Маркова