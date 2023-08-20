В Париже прошла акция в память о погибшей журналистке Дарье Дугиной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) в Париже прошла панихида по Дарье Дудиной, которая погибла в теракте в Подмосковье год назад. Об этом сообщает издание РИА Новости.

В памятной акции приняли участие около пятидесяти человек. Они держали плакаты с портретами журналистки, а также исполняли песни "Донбасс за нами" на французском языке – неофициальный гимн Донецкой и Луганской народных республик.

Акцию организовали французская ассоциация по поддержке жителей Донбасса "SOS Donbass". Организаторы отметили, что изначально планировалось провести белый марш в память о журналистке от РДКПЦ до памятника Русскому экспедиционному корпусу на набережной Сены, однако власти Парижа не согласовали этот маршрут из-за проведения тестового этапа соревнований в преддверии Олимпийских игр 2024 года.

Целью акции было показать, что преступления против журналистов не должны забываться и замалчиваться на фоне военных событий.

"Она не забыта. Ее жертва не была напрасной, мы помним о ней, поддерживаем ее семью. Победа будет за нами, и террористы не заставят нас отступить", – сказала она.

Журналистка Дарья Дугина погибла год назад в результате теракта в Подмосковье. В годовщину ее смерти в Донецке появилась улица имени Дарьи Дугиной. Она проходит рядом с парком Александра Захарченко.