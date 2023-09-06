Суд продлил арест экс-сотруднику ГИБДД, причастному к убийству Дарьи Дугиной

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Нагатинский суд Москвы продлил срок ареста экс-сотруднику МВД Ивану Рыбину, которого обвиняют в сборе персональной информации о журналистке Дарье Дугиной. Сведения были использованы во время организации ее убийства. Об этом сообщает ТАСС .

Суд одобрил ходатайство стороны обвинения, поэтому бывшего сотрудника МВД продержат еще под стражей до 26 февраля 2024 года.

Другим фигурантом дела стал осужденный Даниил Чоудхури.

Рыбина и Чоудхури обвиняют по части 1 и 2 статьи 137 УК РФ ("Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица"), а экс-сотруднику МВД вдобавок предъявили обвинение по части 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Как утверждают следователи, с февраля по апрель прошлого года Чоудхури опубликовал в мессенджере пост о сборе личных данных о Дугиной. Тогда Рыбин работал госинспектором ГИБДД и имел доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции. После этого он получил информацию о жизни журналистки и продал их за 3 350 рублей. Чоудхури следом выслал эти сведения неустановленным лицам.

Экс-сотрудник МВД свою вину признал, однако заявил, что не знал о цели сбора информации.

В конце августа прошлого года Дугина погибла в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Как отмечали в ФСБ РФ, за убийством журналистки стояли спецслужбы Украины, а исполнителем убийства была уроженка Украины Наталья Вовк.

В ведомстве отмечали, что Вовк прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью и им удалось снять квартиру в доме, где жила Дугина. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.



"Московский патруль": в суде рассматривают дело об убийстве журналистки Дарьи Дугиной