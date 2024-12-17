При взрыве в Москве погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома", – сообщается телеграм-канале Следкома.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Кроме того, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств совершенного преступления.

Игорь Кириллов родился в Костроме 13 июля 1970 года. Он получил образование в Костромском высшем военном командном училище химической защиты. Начиная с 2009 года Кириллов находился на службе в разных должностях в управлении начальника войск РХБ (Радиационной, химической, биологической) защиты.

В 2014 году Кириллов занял пост начальника Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза Тимошенко, с мая 2017 – должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты.

После начала СВО на Украине он проводил брифинги, в том числе касающиеся военно-биологической деятельности США. Так, в декабре 2023 года начальник войск РХБЗ заявлял о подготовке Службами безопасности Украины провокации с использованием боевого отравляющего вещества.

Накануне взрыва СБУ заочно обвинила Кириллова в "приказе применять химическое оружие" против украинской армии.

О взрыве в жилом доме на Рязанском проспекте в Москве стало известно утром 17 декабря. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В свою очередь, прокуратура Москвы взяла на контроль ход и результаты расследования дела.