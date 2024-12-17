Уголовное дело возбуждено после взрыва на Рязанском проспекте

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в жилом доме на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по столице.

В ведомстве заявили, что в результате произошедшего погибли двое мужчин. В данный момент сотрудники СК и криминалисты осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Также устанавливается личность злоумышленника, причастного к преступлению.

В свою очередь, столичная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. На месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Юго-Восточного административного округа Борис Григорьев.

О взрыве в жилом доме на Рязанском проспекте в Москве стало известно утром 17 декабря. Звуки взрыва раздались на первом этаже дома 2/1.

Еще один взрыв с последующим пожаром произошел 9 декабря в производственно-складском здании в Подмосковье. Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с пиротехникой.