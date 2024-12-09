Уголовное дело возбуждено после взрыва и пожара в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении промышленной безопасности после взрыва, пожара и обрушения стен складского помещения в поселке Лесном подмосковного Пушкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 217 УК РФ. На месте работают криминалист и следователи.

Пожар произошел днем 9 декабря. Очевидцы сообщали, что внутри обрушенного здания могли находиться три человека.

В настоящее время пожар локализован сотрудниками МЧС на 7 квадратных метрах. В тушении принимали участие 24 специалиста и 7 единиц техники.

Ранее пожар произошел в торговом центре на проезде Дежнева в Москве. Там загорелось помещение на первом этаже. Людей, находившихся в ТЦ, эвакуировали на улицу.

Огонь локализовали на 5 "квадратах". Позже пожарным удалось ликвидировать открытое горение, а спустя еще некоторое время – полностью потушить огонь.