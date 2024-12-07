Пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы полностью потушен

Фото: телеграм-канал "Подмосковье №1"

Пожар в торговом центре на проезде Дежнева в Москве полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как сообщалось ранее, в здании загорелось помещение на первом этаже. Люди были эвакуированы. Огонь локализовали на 5 "квадратах", спустя время пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Между тем последствия возгорания на складе в подмосковном Дзержинском полностью ликвидированы. Пожар начался вечером 5 декабря в каркасно-металлическом ангаре. Предварительно, внутри склада находились макулатура и погрузочная техника.