Крупный пожар произошел на складе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Каркасно-металлический ангар загорелся в подмосковном Дзержинском. Площадь пожара составляет 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По предварительной информации, внутри склада находятся макулатура и погрузочная техника. Информация о возможных пострадавших пока не поступала.

На месте уже работают пожарные подразделения. Всего к тушению огня привлечены 44 специалиста и 14 единиц техники. Специалистам уже удалось локализовать пожар.

Ранее возгорание произошло в строящемся здании на улице Василия Ланового в Москве. Предварительно, на первом этаже здания загорелись стройматериалы.

Площадь пожара достигала 150 "квадратов". В результате возгорания пострадали 4 человека. Спустя время пожарным удалось локализовать возгорание. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек, которые находились на вышерасположенных этажах строящегося здания.