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02 декабря, 17:42

Происшествия

Четыре человека пострадали при пожаре на улице Василия Ланового в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

При пожаре в строящемся здании на улице Василия Ланового в Москве пострадали 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

На данный момент площадь пожара составляет 150 "квадратов".

О пожаре стало известно 2 декабря. По предварительным данным, на первом этаже здания загорелись стройматериалы. При этом огонь распространился на 80 квадратных метров.

Спустя время пожарным удалось локализовать возгорание. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек, которые находились на вышерасположенных этажах строящегося здания.

Пожар произошел в общежитии в 4-м Верхнем Михайловском проезде

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