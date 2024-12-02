Пожар на улице Василия Ланового в Москве локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы МЧС России сумели локализовать пожар, произошедший на улице Василия Ланового в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе тушения возгорания пожарным также удалось спасти 12 человек, которые находились на вышерасположенных этажах строящегося здания. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

О пожаре стало известно 2 декабря. По предварительным данным, на первом этаже здания загорелись стройматериалы. При этом огонь распространился на 80 квадратных метров.

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали другое возгорание в центре Москвы. Инцидент произошел в помещении для приготовления пищи в 1-м Казачьем переулке. Из здания до прибытия спасателей смогли самостоятельно эвакуироваться 8 человек.