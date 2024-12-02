Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар произошел на улице Василия Ланового в столице. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По предварительной информации, на первом этаже здания загорелись стройматериалы на 80 квадратах. В ведомстве уточнили, что девять человек были спасены.

Пожарным удалось эвакуировать в спасустройствах четырех человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в центре Москвы. Инцидент случился в помещении для приготовления пищи в 1-м Казачьем переулке. Из здания до прибытия спасателей смогли самостоятельно эвакуироваться 8 человек.