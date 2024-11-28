Открытое горение на предприятии в подмосковном Климовске ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение на промпредприятии в подмосковном Климовске ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС РФ в телеграм-канале.

О пожаре на предприятии стало известно 28 ноября. По данным ведомства, загорелось помещение по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели, расположенное в районе станции Гривно Курского направления МЖД. В результате пожара обрушилась крыша здания.

Сначала площадь пожара составляла 1 тысячу квадратных метров, затем она выросла до 4,2 тысячи "квадратов". Для ликвидации огня привлекли 120 человек и 38 единиц техники, а также пожарный поезд.

Подмосковная прокуратура организовала проверку в связи с произошедшем.