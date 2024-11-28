Площадь пожара в Климовске выросла до 4,2 тысячи "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара на предприятии в подмосковном Климовске выросла до 4,2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Таким образом, площадь возгорания увеличилась вдвое. К тушению привлекли порядка 120 человек и 38 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

ЧП произошло в здании по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели.

Оно находится в районе станции Гривно Курского направления МЖД. В результате возгорания обрушилась крыша.

На место происшествия был направлен пожарный поезд. В его составе имеются вагон-насосная станция и две цистерны воды, вместимостью 60 тонн жидкости. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с ЧП.

Пожар произошел утром 28 ноября. Изначально его площадь составляла 1 000 квадратных метров. Ликвидацией занимались 30 огнеборцев и 7 единиц техники МЧС.

Однако позже, когда площадь возгорания увеличилась до 1 300 "квадратов", количество привлеченных к тушению сотрудников выросло до 60, техники – до 20 единиц. Затем площадь пожара увеличилась до 1 400 квадратных метров, после – до 2 000 квадратов.

