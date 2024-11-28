Пожарный поезд направлен на место крупного возгорания в Климовске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В связи с возгоранием помещения по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели в Климовске к месту ЧП был направлен пожарный поезд, передает пресс-служба МЧС России.

Пожар в здании произошел утром 28 ноября. Изначально его площадь составляла 1 000 квадратных метров. К ликвидации были привлечены 30 огнеборцев и 7 единиц техники МЧС.

Позже площадь возгорания увеличилась до 1 300 "квадратов", из-за чего тушением уже занимаются более 60 специалистов и 20 единиц техники.

Накануне на площади 40 квадратных метров спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном административном здании на юге Москвы. В результате произошедшего никто не пострадал. Тушением занимались 29 человек личного состава и 8 единиц техники.