28 ноября, 09:53Происшествия
Производственное здание загорелось в Климовске
Фото: телеграм-канал "Подмосковье №1"
В подмосковном Климовске горит производственное здание на 1 000 квадратных метрах, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.
Ликвидацией возгорания занимаются 30 огнеборцев. В тушении участвует 7 единиц техники МЧС.
Накануне пожар возник в двухэтажном административном здании в 4-м Верхнем Михайловском проезде. По данным СМИ, открытое горение наблюдалось в двух окнах двухэтажного здания. Огонь также распространялся на крышу.
Возгорание ликвидировали спустя некоторое время. МЧС уточнило, что площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Никто в результате произошедшего не пострадал.
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