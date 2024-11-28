Производственное здание загорелось в Климовске

Фото: телеграм-канал "Подмосковье №1"

В подмосковном Климовске горит производственное здание на 1 000 квадратных метрах, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Ликвидацией возгорания занимаются 30 огнеборцев. В тушении участвует 7 единиц техники МЧС.

Накануне пожар возник в двухэтажном административном здании в 4-м Верхнем Михайловском проезде. По данным СМИ, открытое горение наблюдалось в двух окнах двухэтажного здания. Огонь также распространялся на крышу.

Возгорание ликвидировали спустя некоторое время. МЧС уточнило, что площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Никто в результате произошедшего не пострадал.