Пожар на складе Москвы мог произойти из-за нарушения проведения сварочных работ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ могли стать причиной пожара на складе в промзоне на юге Москвы. Предварительную информацию правоохранительные органы озвучили РИА Новости.

Постройка на Промышленной улице, где хранились бумажная и пластиковая продукции, загорелась 25 ноября. При этом соседнее помещение с емкостями с фреоном не пострадало.

Изначально огонь распространился на площади в 500 "квадратов". Позже он охватил 3 000 квадратных метров, на которых его локализовали огнеборцы спустя час.

По данным экспертов, быстрому распространению огня способствовало отсутствие рядом источников воды. Позднее пожар был потушен.

На месте происшествия работали 75 специалистов и 31 единица техники, два вертолета Ка-32, а также пожарный поезд.