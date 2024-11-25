Площадь пожара в Москве увеличилась до 3 тыс "квадратов"

Площадь пожара в промзоне на юге Москвы увеличилась до 3 тысяч квадратных метров. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила в телеграм-канале

В ведомстве подтвердили, что внутри горящего склада находятся баллоны с фреоном. По данным МЧС, сейчас частично обрушилась кровля. Кроме того, на месте ЧП работают 75 специалистов, 31 единица техники и вертолет Ка-32.

По данным МЖД, для помощи в тушении огня на складе направлен пожарный поезд. В его составе вагон-насосная станция, 2 цистерны по 60 тонн воды. При этом произошедшее не влияет на движение поездов.

В свою очередь, работу правоохранителей и экстренных служб координирует заместитель Нагатинского межрайонного прокурора Денис Гришин.

Прокуратура подчеркнула, что точную причину ЧП установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Сейчас ход и результаты проверки находятся на контроле в ведомстве.

Пожар на территории промзоны произошел вечером 25 ноября. В настоящее время есть риск быстрого распространения огня на соседние здания, в том числе из-за отсутствия рядом источников воды. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.