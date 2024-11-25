Пожар вспыхнул в промзоне на юге столицы

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в промзоне на юге Москвы, передает пресс-служба столичного отделения ведомства.

Инцидент произошел в доме 11, строении 44, на Промышленной улице. После прибытия на место ЧП пожарные установили, что очаг возгорания находится на втором этаже двухэтажного здания. Предварительная площадь огня – 500 квадратных метров.



В свою очередь, в телеграм-канале Москвы 24 уточняется, что пожару присвоен повышенный ранг сложности, так как тушение затрудняется отсутствием источников воды поблизости. Кроме того, существует угроза распространения огня на соседние строения.

Днем 25 ноября возгорание произошло в жилом доме в подмосковном Жуковском. Изначально огонь охватил балкон на 12-м этаже, а спустя время пламя перекинулось на квартиры на 12-м и 13-м этажах.

В результате пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 55 "квадратов". Кроме того, сотрудники экстренной службы спасли 6 человек. Еще 33 человека, в том числе 4 ребенка, эвакуировались самостоятельно. В полной ликвидации огня были задействованы 26 специалистов и 7 единиц техники. Позже пожар полностью потушили.