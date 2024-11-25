Пожар произошел на предприятии под Калугой после атаки БПЛА

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Средства ПВО уничтожили три беспилотника на окраине Калуги. На месте падения обломков на территории одного из промышленных предприятий возникло возгорание, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники МЧС и оперативная группа уже работают на месте происшествия.

Этой ночью силы ПВО также уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. Обошлось без пострадавших.

Ранее украинские войска атаковали Белгородскую область с применением более чем 70 боеприпасов и 30 БПЛА за сутки. В результате атаки двое человек получили различные ранения.