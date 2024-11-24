Средства ПВО сбили ночью 34 беспилотника над регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами в ночь на 24 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов было уничтожено над Курской областью – 27 БПЛА. Еще четыре беспилотника уничтожили в Липецкой области, два дрона – в Белгородской области и еще один – в Орловской области.

Помимо беспилотников, средства ПВО в Курской области также уничтожили две украинские ракеты. Местные власти пока не сообщали о каких-либо последствиях воздушной атаки.

Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска на юге Запорожской области. При атаке никто не пострадал, а очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, были погашены. Атака также не повлияла на работоспособность порта.