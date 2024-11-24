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01:56

Происшествия

Силы ПВО сбили две ракеты и 27 беспилотников в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты и 27 беспилотников в небе над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

О возможных последствиях воздушной атаки пока не уточняется. Губернатор призвал местных жителей не приближаться к обломкам снарядов.

Украинские войска ранее атаковали Белгородскую область, выпустив по региону за сутки более чем 70 боеприпасов и 30 БПЛА. В результате пострадали два мирных жителя.

В ночь на 23 ноября дежурные силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник самолетного типа над Крымом.

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Крыма

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