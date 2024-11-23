23 ноября, 07:56Происшествия
Средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Крымом
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник самолетного типа над Крымом в ночь на 23 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российские силы пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с помощью дрона по объектам на территории РФ, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Предыдущей ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над регионами России. Вражеские дроны были сбиты над Брянской, Калужской и Курской областями.
Военные РФ используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу атак беспилотников на российские регионы, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом ни одна система не может быть эффективной на 100%, поэтому иногда случаются трагедии, добавил он.
ВСУ атаковали жилой дом в Белгороде с помощью беспилотника