Средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Крымом

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник самолетного типа над Крымом в ночь на 23 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские силы пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с помощью дрона по объектам на территории РФ, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Предыдущей ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над регионами России. Вражеские дроны были сбиты над Брянской, Калужской и Курской областями.

Военные РФ используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу атак беспилотников на российские регионы, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом ни одна система не может быть эффективной на 100%, поэтому иногда случаются трагедии, добавил он.