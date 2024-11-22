Силы ПВО за ночь перехватили 23 украинских БПЛА над регионами России

Фото: министерство обороны РФ

В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над регионами России, сообщает Минобороны.

По данным оборонного ведомства, 12 БПЛА сбиты над Брянской областью, 9 – над территорией Калужской области, 2 – над Курской областью.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что средства ПВО уничтожили шесть беспилотников на окраине Калуги и еще один БПЛА в Дзержинском районе. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Этой ночью атаке вражеских беспилотников также подверглась Брянская область. Никто из жителей области не пострадал.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили за сутки две крылатые ракеты Storm Shadow и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.