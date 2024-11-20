Жителей поселка Котово в Новгородской области разместили в ПВР после атаки БПЛА

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Жители поселка Котово Окуловского района Новгородской области размещены в пунктах временного размещения (ПВР) после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем телеграм-канале.

Глава области провел заседание КЧС по ликвидации последствий атаки. В совещании также приняли участие правоохранительные органы, члены правительства региона и районные власти. В настоящее время проводится осмотр территории поселка Котово.

Как уточнил Никитин, все службы отработали оперативно. Они смогли подогнать автобусы и эвакуировать жителей.

"Жители поселка размещены в пунктах временного пребывания в Окуловке. Они обеспечены горячим питанием, всем предоставлены спальные места. В текущий момент угроза снята", – заявил губернатор.

Группы разминирования проверят территорию, после чего жители смогут вернуться в свои дома. Никитин добавил, что пострадавших нет. При этом пожилых людей и инвалидов на всякий случай разместили в Окуловской больнице.

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 БПЛА над территорией Новгородской области. Кроме того, ПВО зафиксировали и сбили по 3 беспилотника над территориями Белгородской, Тульской и Тверской областей и по 2 – над Брянской, Смоленской областями.

