Пожарные потушили возгорание на предприятии под Воронежом после атаки БПЛА

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Более пяти беспилотников атаковали промышленное предприятие в Каменском районе Воронежской области, которое выпускает гражданскую продукцию. В результате атаки на месте вспыхнул пожар. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

На данный момент огнеборцы уже ликвидировали возгорание. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал, сотрудники предприятия были эвакуированы.

На месте также находятся и другие оперативные службы. Гусев добавил, что держит ситуацию на личном контроле. В области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Российские силы ПВО ранее уничтожили два украинских БПЛА над Ростовской областью и один – над Курской. Дроны были сбиты за час, с 19:00 до 20:00, во вторник, 19 ноября.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских боевиков, которые ударили по автомобилю мирного жителя в Курской области.