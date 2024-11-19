19 ноября, 15:17Происшествия
СК возбудил дело после удара ВСУ по автомобилю в Курской области
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских боевиков, которые ударили по автомобилю мирного жителя в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Трагедия случилась 18 ноября в селе Скородном Большесолдатского района. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили на автомобиль мужчины беспилотник со взрывным устройством. Местный житель погиб.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", – рассказали в СК.
Ранее российский военный погиб из-за взрыва автомобиля в Севастополе. ЧП произошло рано утром 13 ноября на улице Тараса Шевченко. Водителя эвакуировали из пострадавшего авто, но он скончался от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.