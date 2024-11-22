Средства ПВО уничтожили семь БПЛА над Калужской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили минувшей ночью шесть беспилотников на окраине Калуги и еще один БПЛА в Дзержинском районе Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Также не зафиксированы какие-либо разрушения инфраструктуры. Оперативные группы уже работают на месте происшествия.

Этой ночью атаке вражеских беспилотников также подверглась Брянская область. По последним данным местных властей, всего за ночь над регионом было сбито 11 дронов ВСУ. Никто из жителей области не пострадал.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили за сутки две крылатые ракеты Storm Shadow и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.