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22 ноября, 06:19

Происшествия

Еще пять беспилотников ВСУ уничтожены над Брянской областью

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили еще пять украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В результате попытки воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал, разрушения инфраструктуры не выявлены. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 22 ноября силы ПВО уже уничтожали пять дронов ВСУ в Брянской области. Спустя пару часов была сбита еще одна воздушная цель. В результате прилетов БПЛА обошлось также без пострадавших.

Российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу атак беспилотников на российские регионы, сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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