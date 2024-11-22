Еще пять беспилотников ВСУ уничтожены над Брянской областью

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили еще пять украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В результате попытки воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал, разрушения инфраструктуры не выявлены. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 22 ноября силы ПВО уже уничтожали пять дронов ВСУ в Брянской области. Спустя пару часов была сбита еще одна воздушная цель. В результате прилетов БПЛА обошлось также без пострадавших.

Российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу атак беспилотников на российские регионы, сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.