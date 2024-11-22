Пять украинских беспилотников уничтожены в Брянской области

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Средства ПВО обнаружили и уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений не выявлено. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили за сутки две крылатые ракеты Storm Shadow и 67 БПЛА самолетного типа. При этом всего с начала проведения СВО были уничтожены более 36 тысяч беспилотных летательных аппаратов.

Российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу атак беспилотников на российские регионы, отмечали в Кремле. При этом ни одна система не может быть эффективной на 100%, поэтому иногда случаются трагедии.