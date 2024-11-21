Песков заявил, что ВС РФ в рамках спецоперации работают только по военным целям

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Российские военнослужащие в рамках спецоперации на Украине работают только по военным целям, в отличие от украинских солдат, которые бьют по жилым объектам. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаки украинских БПЛА на регионы России.

"Киевский режим не унимается. Они бьют по жилым объектам. В рамках специальной военной операции наши военные работают только по военным целям и целям, связанным с военно-промышленным комплексом. О киевском режиме этого не скажешь", – сказал Песков.

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 44 украинских дрона над девятью регионами РФ в ночь на 20 ноября. Больше всего дронов – 20 целей – было ликвидировано над Новгородской областью.

После ночной атаки БПЛА жителей поселка Котово Окуловского района Новгородской области разместили в пунктах временного размещения. Группы разминирования проверят территорию, после чего жители смогут вернуться в свои дома.