Противокорабельная ракета ВСУ "Нептун" сбита над акваторией Севастополя

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Противокорабельная ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Нептун" была уничтожена над акваторией Севастополя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Он добавил, что в городе продолжают работать силы противовоздушной обороны, которые отражают атаку украинских военнослужащих. По его словам, все службы находятся в состоянии боевой готовности.

Развожаев напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности, а также попросил всех оставаться во временных укрытиях.

За последние сутки российские средства ПВО сбили две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, 6 реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 БПЛА самолетного типа. При этом всего с начала СВО уничтожены 36 467 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 1 490 боевых машин реактивных систем залпового огня и прочая техника.

До этого ВС РФ нанесли авиаудар по понтонной переправе ВСУ через реку Северский Донец на краснолиманском направлении. В результате она была уничтожена. Как уточнило МО РФ, при ударе была задействована ракета Х-38.

