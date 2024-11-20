Bloomberg: Украина впервые ударила Storm Shadow вглубь России

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые ударили британскими ракетами Storm Shadow вглубь России, утверждает Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

Источник подчеркнул, ракеты были выпущены по военным целям на территории России. Однако официальной информации по этой теме нет.

Ранее газета The Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена одобрила применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России. По данным СМИ, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и члены его правительства не планируют делать официальные заявления по поводу ракет, чтобы не предоставлять Москве "стратегическое преимущество на поле боя".

Кроме того, Госдеп США подтвердил, что Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Утверждается, что данное решение даст Украине "больше возможностей защищаться".

В свою очередь, Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную доктрину об основах госполитики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что ядерное оружие (ЯО) является крайней мерой для защиты суверенитета страны. Однако на фоне новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.

В частности, уточнения коснулись государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз. Так, агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будет считаться их совместным нападением на Россию.