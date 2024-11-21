21 ноября, 10:20Политика
ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ на краснолиманском направлении
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по понтонной переправе ВСУ через реку Северский Донец на краснолиманском направлении. В результате она уничтожена, сообщило Минобороны РФ.
Как уточнило ведомство, при ударе была задействована ракета Х-38.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ отступают на фронте из-за нехватки солдат. Так он прокомментировал информацию, что на поле боя армия России в несколько раз превосходит численность украинских войск. Назывались данные один к восьми.
В свою очередь, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил украинским военнослужащим, которые проходят обучение, что им не нужно бояться смерти, так как у них осталось мало шансов выжить на передовой.
Кроме того, по данным западных СМИ, Россия за прошедший октябрь добилась самых крупных успехов на фронте с лета 2022 года, так как линии обороны ВСУ прогнулись под постоянным давлением. Успехи ВС РФ стали одними из самых быстрых за весь период спецоперации.
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