Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Ильинка в Донецкой Народной Республике. Это сделали подразделения группировки войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило ведомство, подразделения провели активные наступательные действия, в результате чего поселок был освобожден.

Кроме того, в зоне ответственности "Центра" ВСУ потеряли до 390 военных, боевую бронированную машину "Казак", два автомобиля, американскую гаубицу М777, три гаубицы Д-30, орудие Д-20 и гаубицу Мста-Б. Также за сутки были отражены 12 контратак украинских войск.

Накануне российская армия освободила село Новоселидовка в ДНР. Взять под контроль населенный пункт удалось бойцам подразделения группировки войск "Центр". Они нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 100-й и 117-й механизированных бригад ВСУ.

Более того, ВС РФ освободили населенный пункт Новоалексеевка в ДНР. При этом в результате действий российских сил ВСУ потеряли более 500 военных. Еще солдаты уничтожили бронетранспортер М113 и гаубицу М-777 производства США, пикап, а также самоходную артиллерийскую установку Krab.

