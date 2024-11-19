Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила село Новоселидовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Взять под контроль населенный пункт удалось бойцам подразделения группировки войск "Центр", уточнили в оборонном ведомстве. Они нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 100-й и 117-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, было отражено шесть контратак штурмовых групп противника.

Всего на этом направлении ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, несколько орудий и противотанковую пушку "Рапира".

Накануне армия РФ также освободила населенный пункт Новоалексеевка в ДНР. При этом в результате действий российских сил ВСУ потеряли более 500 военных. Еще солдаты уничтожили бронетранспортер М113 и гаубицу М-777 производства США, пикап, а также самоходную артиллерийскую установку Krab.

До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили еще один населенный пункт в ДНР – Вознесенку. В зоне их ответственности украинские войска за сутки потеряли до 485 человек.

