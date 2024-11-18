Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, освободить село удалось подразделению группировки войск "Центр". В результате действий российских сил ВСУ потеряли более 500 военных.

Кроме того, подразделение "Центр" отразило 11 контратак штурмовых групп 23-й, 151-й механизированных, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины.

Также украинские войска потеряли бронетранспортер М113 и гаубицу М-777 производства США, пикап, самоходную артиллерийскую установку Krab, два орудия Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки "Рапира".

Ранее российские войска освободили населенный пункт Степановка в Донецкой Народной Республике. Этого удалось добиться подразделениям группировки войск "Центр", которые продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. Между тем в зоне ответственности группировки войск "Запад" противник за неделю потерял 3 435 военнослужащих и 3 танка.

Более того, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Вознесенка в ДНР. В зоне их ответственности украинские войска за сутки потеряли до 485 человек.

