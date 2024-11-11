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11 ноября, 04:56

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Эксперт Меркурис: ВСУ готовятся отступать из Курахова в ДНР

Британский эксперт заявил о скором отступлении ВСУ из Курахова в ДНР

Фото: 123RF/zabelin

Украинские подразделения могут в скором времени отступить из города Курахово в ДНР на фоне наступления российских войск. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Меркурис назвал этот город основой украинской обороны на юг Донбасса. По его словам, ВС РФ активно продвигаются и в ближайшее время могут окружить Курахово.

В Киеве при этом осознают реальную опасность наступления российских бойцов, уверен эксперт.

Ранее подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка в ДНР. Кроме того, в результате действий ВС РФ украинские войска потеряли за сутки до 460 военных и цех производства БПЛА.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на сложную для Киева обстановку на линии фронта, которая "имеет тенденцию к обострению". Об этом он сообщил во время переговоров с главкомом объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

ВС РФ продолжают наступление в районе Курахово

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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