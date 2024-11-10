Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате действий ВС РФ украинские войска потеряли за сутки до 460 военных и цех производства БПЛА.

"Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, машину разминирования УР-67, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", – говорится в сообщении.

Ранее российские войска взяли под контроль Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. Першотравневое сумели занять военные из группировки войск "Запад". Кураховку, в свою очередь, освободили подразделения группировки войск "Центр".

Кроме того, бойцы освободили Леонидовку, Селидово, Горняк, Цукурино и Измайловку, после чего продолжили продвижение в глубину обороны украинских формирований.

