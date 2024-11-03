ВС РФ уничтожили американскую бронемашину Stryker в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие уничтожили американскую боевую бронемашину Stryker в Харьковской области. Для этого они использовали беспилотник, сообщило Минобороны РФ.

Машину обнаружили военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север". Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ее для перевозки военных неподалеку от населенного пункта Волчанск.

"Обнаруженная цель была атакована ударным FPV-дроном. Точное попадание дрона в ББМ зафиксировано средствами объективного контроля в режиме реального времени", − указали в ведомстве.

Ранее военные России при помощи оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесли удар по дивизиону зенитно-ракетного комплекса Patriot и живой силе ВСУ в Днепропетровской области. В результате были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, пусковая установка ЗРК Patriot и украинские военные.