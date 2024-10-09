ВС РФ "Искандером" поразили дивизион ЗРК Patriot в Днепропетровской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военные России при помощи оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесли удар по дивизиону зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России.

"Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесены ракетные удары по позиции дивизиона ЗРК Patriot в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

В результате были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, пусковая установка ЗРК Patriot и личный состав зенитно-ракетного дивизиона украинских войск. Еще одна пусковая установка американского комплекса получила повреждения.

Ранее российский расчет комплекса "Искандер-М" уничтожил судно с боеприпасами, которые прибыли из Европы. Удар был нанесен по порту Южный в Одесской области. В результате атаки боеприпасы сдетонировали.

Кроме того, летчики ВКС РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе Гороховатки в Харьковской области. Российские военные нанесли удар с помощью авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

