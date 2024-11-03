Силы ПВО уничтожили 19 дронов ВСУ над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 19 дронов ВСУ самолетного типа над российскими регионами. Министерство обороны доложило об этом в своем официальном телеграм-канале.

Так, 16 аппаратов устранили над Ростовской областью, два – над Белгородской, 1 – над Волгоградской, уточнили в ведомстве.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе порт Бердянска. Против украинских беспилотников сработала система противовоздушной обороны.

В результате вражеской атаки пострадали три человека. Их с различными травмами доставили в больницу.

