Два жилых дома повреждены после атаки БПЛА ВСУ в Орловской области

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Два жилых дома были повреждены в результате массированной атаки украинских беспилотников по Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, оперативные службы проводят необходимые действия сейчас на местах происшествий. Клычков уточнил, что пострадавших нет. Он подчеркнул, что обстрелы продолжались до самого утра, сейчас уточняется количество сбитых БПЛА.

Минувшей ночью атака фиксировалась и по многоквартирному дому в Брянске. В результате случившегося один житель пострадал. На одном из этажей также были повреждены окна, балкон и фасад дома. Позже средства ПВО обнаружили и уничтожили еще четыре украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью.

Между тем вечером 31 октября российские средства ПВО сбили 51 украинский БПЛА над регионами РФ. Вражеские дроны были сбиты над Курской, Брянской, Орловской, Белгородской областями и над территорией Крыма.