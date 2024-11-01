Еще четыре беспилотника уничтожены в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО обнаружили и уничтожили еще четыре украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Этой ночью украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Брянске. В результате случившегося один житель пострадал. На одном из этажей также были повреждены окна, балкон и фасад дома.

Вечером 31 октября российские средства ПВО сбили 51 украинский БПЛА над регионами РФ. Вражеские дроны были сбиты над Курской, Брянской, Орловской, Белгородской областями и над территорией Крыма.