03:24Происшествия
Еще четыре беспилотника уничтожены в Брянской области
Фото: Министерство обороны РФ
Средства ПВО обнаружили и уничтожили еще четыре украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области", – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Этой ночью украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Брянске. В результате случившегося один житель пострадал. На одном из этажей также были повреждены окна, балкон и фасад дома.
Вечером 31 октября российские средства ПВО сбили 51 украинский БПЛА над регионами РФ. Вражеские дроны были сбиты над Курской, Брянской, Орловской, Белгородской областями и над территорией Крыма.