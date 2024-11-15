Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Степановка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

Этого удалось добиться подразделениям группировки войск "Центр", которые продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). За неделю группировка отразила 65 контратак противника, ВСУ потеряли свыше 3 235 военнослужащих и 5 танков.

Между тем в зоне ответственности группировки войск "Запад" противник за неделю потерял 3 435 военнослужащих и 3 танка.

Накануне подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Вознесенка в ДНР. В зоне их ответственности украинские войска за сутки потеряли до 485 человек. Между тем подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, отразив две контратаки, ВСУ потеряли до 570 военных и три склада с боеприпасами.

За день до этого подразделения группировки войск "Восток" освободили село Ровнополь в ДНР, а еще раньше подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области.