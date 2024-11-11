Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, этого удалось добиться усилиями подразделения группировки войск "Запад". В ходе боев российские военные нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад. Столкновения происходили в районах Купянска, Кучеровки, Загрызова, Копанок и Островского в Харьковской области, а также Ямполовки и Торского в Донецкой Народной Республике.

В результате Вооруженные силы Украины потеряли до 530 военнослужащих, а также лишились боевой машины пехоты, шести автомобилей и трех 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Krab польского производства.

Также российские бойцы уничтожили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Braveheart, произведенную в Великобритании, 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Кроме того, украинские формирования потеряли станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус" и два полевых склада с боеприпасами.

При этом за прошлую неделю российские военные освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. В частности, врага удалось выбить из Першотравневого в Харьковской области, а также Кременной Балки, Максимовки, Вишневого, Кураховки и Антоновки в ДНР.