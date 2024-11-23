ВСУ выпустили по Белгородской области более 70 боеприпасов

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область с применением более чем 70 боеприпасов и 30 БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В поселки Майский и Октябрьский, села Беловское, Ближнее, Ближняя Игуменка, Долбино, Журавлевка, Красный Хутор, Крутой Лог, Отрадное, Петровка, Репное, Таврово, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори прилетело 36 боеприпасов и 20 дронов, 11 из которых сбиты. Пострадали два мирных жителя.

В поселке Октябрьском мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Пострадавший житель села Ясные Зори сначала отказался от помощи врачей, но затем обратился в областную клиническую больницу.

Также в результате атак на Белгородский район повреждены многоквартирные дома, пять частных домовладений, надворная постройка, коммерческий объект, два автомобиля и "Газель", уничтожены жилой дом и легковой автомобиль.

В Валуйском муниципальном округе села Вериговка и Новопетровка ВСУ атаковали с помощью трех БПЛА, пострадавших и повреждений нет. Село Борисовка в Волоконовском районе атаковал дрон-камикадзе. Повреждены дом и легковой автомобиль.

В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Муром, Середа, а также хутору Балки выпустили два боеприпаса и семь беспилотников, пять из которых сбиты. Повреждены 10 частных домов, надворная постройка и линия электропередачи.

В Грайворонском муниципальном округе по поселку Горьковскому, селам Безымено и Козинка выпущены 30 боеприпасов. В Краснояружском районе село Вязовое подверглось артиллерийскому обстрелу. Над Яковлевским муниципальным округом сбит один беспилотник. Во всех этих случаях обошлось без последствий.

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник самолетного типа над Крымом.

Предыдущей ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над регионами России. Вражеские дроны были сбиты над Брянской, Калужской и Курской областями.

Военные РФ используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу атак беспилотников на российские регионы, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом ни одна система не может быть эффективной на 100%, поэтому иногда случаются трагедии, добавил он.