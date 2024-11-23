Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по порту Бердянска на юге Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, а очаги возгорания погашены, образовавшиеся в результате прилета, погашены. Атака не повлияла на работоспособность порта.

Губернатор призвал жителей Бердянска сохранять спокойствие. Он подчеркнул, что работает система ПВО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ради самосохранения украинский президент Владимир Зеленский готов пойти на любые жертвы: утилизировать остатки населения и торговать природными богатствами страны.

По словам дипломата, атаки ВСУ на Белгород, Бердянск и Курскую область показывают всю террористическую сущность режима Зеленского. Использование методов террора, считает она, стало "обыденным явлением и нормой поведения" для лидера Украины.