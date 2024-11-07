Московские производители активно оказывают помощь участникам СВО и их близким

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Разработчики медизделий и производители реабилитационного оборудования – резиденты центра ассистивных технологий "Феникс" активно оказывают помощь участникам спецоперации на Украине и их близким. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К примеру, компания "Динамика" предоставляет полный комплекс услуг по протезированию и реабилитации. Специалисты в 90% случаев подбирают для участников СВО протезы с микропроцессорным управлением. Каждому пациенту при этом полагается личный помощник, протезист и реабилитолог. Юридическая служба занимается оформлением документов для получения бесплатных протезов при повторных процедурах.

Пациенты, как правило, стремятся вернуться к занятиям спортом, вождению автомобиля, езде на велосипеде, а также к участию в экстремальных активностях, поделился заместитель гендиректора "Динамики" Александр Суворов.

"Мы используем индивидуальный подход, учитывающий требования каждого пациента – от анатомических особенностей до уровня активности и психологического состояния", – подчеркнул он.

Команда тренеров-реабилитологов помогает пациентам на всех этапах протезирования. Это позволяет за короткие сроки качественно освоить навыки пользования протезами и вернуться к полноценной жизни.

Компания также создает условия для трудоустройства пациентов. Например, участники СВО могут устроиться на предприятие в качестве менеджеров по сопровождению. Таким образом, после полного курса реабилитации они также приобретают ценный опыт.

Еще одна организация "Наполи" – участник программы пилотного тестирования Агентства инноваций Москвы – производит изделия на основе полимеров, применяющиеся в медицине для реконструктивной хирургии и лечения ран: биопластические материалы для лечения ожоговых ран и язв, когезивные и эластичные бинты, биополимерные гелевые покрытия с собственной биологической активностью.

В данный момент компания также тестирует альгинатные покрытия для лечения обильно экссудирующих ран, рассказал основатель и техдиректор "Наполи" Иван Афанасов.

"Тестирование приведет к оптимизации методики применения и сокращению сроков пребывания пациентов в стационаре на 20–30%", – отметил он.

Афанасов добавил, что предприятие в течение 2,5 года поддерживает волонтерские объединения, оказывает гуманитарную помощь организациям, формирующим аптечки, и поставляет свою продукцию в госпитали.

Владельцы магазинов Москвы направляют военнослужащим в зоне спецоперации то, что им нужно в данный момент. В первую очередь запросы участников СВО собирают волонтеры. Зачастую они поддерживают с бойцами прямой контакт, что позволяет им получать актуальную информацию из первых рук.

Поставщики рыбных рынков "Москва – на волне" также поддерживают участников спецоперации на Украине. Они отправляют консервы и другие продукты длительного хранения в зону боевых действий, пострадавшие области и госпитали.